Hoofdbrekens tijdens dorpskwis van Wagenberg: welke extra kruiden zitten er in een worstenbroodje?

Breda akkoord met nieuwbouw­plan: einde nabij voor ex-Kadaster­pand

14 oktober BREDA - Het voormalige gebouw van het Kadaster aan de Markendaalseweg in Breda is weer een stap dichter bij de sloop. Burgemeester en wethouders zijn namelijk akkoord gegaan met het voorstel van BPD Gebiedsontwikkeling om op die plek in de binnenstad zo’n honderd woningen te bouwen.