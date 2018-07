(Honkbal)petje op voor Zundert Trappist

'Stiktrots'

,,We zijn er stiktrots op dat onze trappist het zo goed doet. Je ziet hem in heel Nederland en België en nu zijn we ook in staat om hem kwalitatief goed van het vat te leveren", promoot broeder Guido Van Belle. Hij is de overste van de abdij. Samen met broeder Christiaan en enkele vrijwilligers uit het grensdorp is hij al weer bijna 5 jaar de huisbrouwer in de Zundertse abdij Maria-Toevlucht.