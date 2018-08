Honderden tieners verdienen zakcentje met verkoop van kakelverse eieren

Op initiatief van Stefan de Heer verdienen 340 tieners een zakcentje met de bezorging aan de deur van 150.000 scharreleieren per week. Ook in Breda.

Alweer veertien jaar geleden bedacht de 10-jarige Stefan de Heer uit Dordrecht dat hij extra zakgeld wilde. Op die leeftijd liggen de baantjes niet op de loer. Hij schreef op briefjes: 'Hoi ik ben Stefan, 10 jaar. Wilt u eieren van mij kopen?' en bezorgde ze met een bolderkar in zijn wijk. Inmiddels verdienen 340 tieners een zakcentje met de bezorging aan de deur van 150.000 scharreleieren per week in tachtig dorpen en steden in Zuidwest-Nederland.

Stralende toekomst

En deze ochtend, veertien jaar later, zitten Stefan de Heer (24) en zijn zakenpartner Richard Pons (25) uit Dordrecht in de karakteristieke Villa Mol tegenover Pieter Smits. Hier in Gilze vertellen ze over de stralende toekomst van het project waar de duurzaam ondernemende eier- en kippenmestleverancier Smits (42) een half jaar geleden de missing link zag en in Egg-sellent stapte.

In zijn bedrijf produceert Pieter Smits per dag 200.000 eieren van scharrelkippen. De Gilzenaar ademt circulair ondernemen, ofwel geen verspilling, geen vervuiling. Dat begon bij het omzetten van de natte kippenmest in droge mestkorrels. ,,De mest werd eerst verbrand. Dat is slecht voor het milieu en duur. We hebben een eigen procédé ontwikkeld bij ons bedrijf Etekin. Doordat het een gesloten systeem is komt geen ammoniak of fijnstof vrij. De voedingsstoffen kalium, stikstof en fosfor en de organische stoffen die grondstructuur verbeteren, worden dus hergebruikt."

Restwarmte

De ondernemer brengt de mest als Organisoil op de markt. Een andere manier waarop Smits aan de weg timmert, is het doorleveren van de restwarmte van zijn bedrijf in een warmtenet. De volgende stap is het in gebruik nemen van een biomassacentrale. Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling voor de gemeente Gilze en Rijen.

Pieter Smits ziet in de verkoop van eieren en vanaf januari ook kippenmest per bolderkar alle voordelen die zijn jonge partners vlekkeloos oplepelen.

Discipline

,,Jongeren tussen 14 en 18 jaar leren ondernemen, communiceren, rekenen, ze moeten aanbellen en werven, leren discipline en komen los van hun game", zeggen Stefan de Heer en Richard Pons. ,,Wat wij zelf graag deden en geld opleverde, slaat ook bij andere jongens aan.''