Honderden swapfietsen in Breda: voor 15 euro per maand een fiets

BREDA - Wie een beetje oplet op wat er in Breda allemaal rondfietst, ziet steeds meer tweewielers met blauwe voorbanden. Grote kans dat de berijder is aangesloten bij Swapfiets, een van oorsprong Delftse organisatie van drie studenten.

"Nee, het is niet hetzelfde als het leasen van een auto", vindt Danique Manders (30). Als regiomanager voor Breda legt ze in de loods en werkplaats aan de Gieterijstraat uit wat de Swapfiets inhoudt.

Geabonneerd

"Bij ons ben je geabonneerd. Voor 15 euro per maand, 12 euro voor studenten, krijg je van ons een gloednieuwe fiets. Dat abonnement is per maand op te zeggen, zonder bijkomende kosten of verplichtingen."

Verder zijn er ongeveer dezelfde voordelen als bij een leasecontract. Het is zo simpel als maar zijn kan. Stukken aan je fiets? Een belletje of een appje en er komt een fietsenmaker van Swapfiets om het euvel te herstellen.

Twaalf uur

Meestal heel snel, maar uiterlijk binnen twaalf uur. En wordt je fiets onverhoopt gejat, dan betaal je vier tientjes eigen risico voor een nieuwe. Stond hij niet op slot? Dan moet je de nieuwprijs van een Swapfiets vergoeden: 350 euro.

Luxere fiets

De 'omafietsen' zijn allemaal van hetzelfde type, alleen in kleur van het frame kun je kiezen. Breda krijgt over een paar maanden ook de keuze voor een luxere fiets, met zeven versnellingen en een handrem.

Quote De verwach­ting is dat we voor eind van het jaar boven de tweedui­zend zitten Danique Manders

"Tot nu toe rijden er iets meer dan vierhonderd Swapfietsen in Breda. Zo'n 250 fietsen staan klaar voor nieuwe eigenaar. Binnenkort komt daar nog een veelvoud bij. We zijn een half jaar geleden hier gestart. De verwachting is dat we voor eind van het jaar boven de tweeduizend zitten. De introductieweken van de grote onderwijsinstellingen komen eraan, dat zijn voor ons piekmomenten. We staan ook op de locaties van de introductie, om iedereen meteen van een fiets te kunnen voorzien."

Studenten

Swapfiets startte in 2014, nadat drie studenten in Delft een medestudent met een wrak van een fiets zagen. 'Dat kan toch beter', was het idee en Swapfiets was geboren. Intussen is de organisatie in twintig Nederlandse steden vertegenwoordigd.

Tienduizend

"In Amsterdam alleen rijden alleen al meer dat tienduizend Swapfietsen, daar zie je bijna alleen maar blauwe voorbanden", weet Manders. Daarnaast is Swapfiets actief in België, Duitsland en Denemarken.

West-Brabant

"En meer landen staan op stapel, we zijn steeds bezig met uitbreiden. Er komen sowieso bijna dagelijks steden bij. In plaatsen als Oosterhout, Etten-Leur en Roosendaal zien we ook echt mogelijkheden. Bergen op Zoom ook. En in Zeeland zijn we nog helemaal niet aanwezig."

Winkel in centrum Breda

In Breda werken er intussen 18 mensen, van wie drie fulltime. De meesten zijn student. Binnenkort krijgt Swapfiets een winkel in het centrum, waar nieuwe klanten informatie krijgen en een fiets kunnen proberen. We zijn nu druk bezig om een geschikt pand te vinden."