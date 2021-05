Honderden garageboxen en opslaglocaties doorzocht in West-Brabant: vier aanhoudingen

BREDA - Bij controles van een kleine 400 garageboxen en 81 opslaglocaties op industrieterreinen in West-Brabant is de afgelopen week onder meer zwaar illegaal vuurwerk, waterpijptabak, wapens, geld en een spookvoertuig in beslag genomen. Ook zijn er vier mensen aangehouden.

De controles zijn deze week gedaan in Etten-Leur, Breda, Oosterhout, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Zundert en Geertruidenberg. Daarbij werkte de politie samen met gemeenten, douane, Enexis en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

In Oosterhout zijn drie mensen aangehouden. De politie trof in die gemeente hennep-gerelateerde goederen aan, er is vuurwerk in beslag genomen en er is een vuurwapen aangetroffen. Ook is er een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De douane doet nog verder onderzoek naar een voorraad tabak.

55 kilo waterpijptabak

In Breda zijn onder andere 94 garageboxen doorzocht. Daarbij is zo'n 55 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Bij een bedrijf dat mogelijk niet aan het bestemmingsplan voldoet, wordt een vervolgonderzoek ingesteld. In de omgeving van Baarle-Nassau en Alphen-Chaam is een spookvoertuig in beslag genomen. Dat is een voertuig dat niet geregistreerd staat in Nederland.

In Zundert werd een persoon aangehouden voor de afname van dna. De politie doorzocht daar zo'n 60 garageboxen. In Geertruidenberg werden 200 garageboxen gecontroleerd. De douane doet daar nog verder onderzoek naar een grote hoeveelheid energydrank die werd gevonden. In Etten-Leur werden zo'n 55 panden bezocht.

Volgens de politie reageerden omwonenden, eigenaren en huurders positief op de controles.