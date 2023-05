Honderden Feyenoord-fans vanuit Breda op weg naar Rotterdam, ‘we gaan lekker een feestje bouwen’

Senioren-patiowonin­gen op voormalige biblio­theek­lo­ca­tie Oosterhout in de verkoop

OOSTERHOUT - De 8 patiowoningen in De Taaltuin aan de Gentiaanstraat in Oosterhout gaan maandagochtend met drie jaar vertraging in de verkoop. Voordeel: de woningen worden nu volledig energieneutraal. Nadeel: de koopsom is fors opgelopen.