Honderden demonstranten trekken door centrum Breda: ‘De coronapas is een beperking’

Buurten in de wijk Waterdon­ken: een Teterings schierei­land in de polder

23 september BREDA - Waterdonken is een van de jongste Bredase buurten gelegen in het noordoostelijke puntje van de stad. Een plek die met name in trek is bij jonge startende gezinnen vanwege haar rust, ruimte en kindvriendelijkheid.