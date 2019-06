Honderden bloemstukken, zeventig figuranten, vijf acteurs en één Wit Kerkje in Terheijden

De Terheijdense scènes zijn volgend jaar te zien in een van de veertien belevenissen in FloriWorld, een experience centre dat zich richt op bloemen. ,,We willen met deze film laten zien hoe groot de wereld van de bloemen is in Nederland”, vertelt Erik Bibo van productiebedrijf In2Content. ,,In totaal gaat de film zes minuten duren. Hier in Terheijden nemen we de openings- en slotscènes op.”