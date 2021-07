Honderden bezoekers van festival Ploegendienst besmet met corona, deurbeleid was niet waterdicht

Raad van State buigt zich over Bavels tuinhuis, met - of zonder - zijwanden

13 juli DEN HAAG/BAVEL – Hoewel een slepende kwestie over een tuinhuis met carport in Bavel meer iets voor de rijdende rechter lijkt, boog ’s lands hoogste bestuursrechter in Den Haag zich vandaag over het burenconflict.