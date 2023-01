Honderden Amerikaanse tanks door Brabant naar het oosten, maar ’heeft niets met Oekraïne te maken’

MET VIDEOBREDA - Honderden Amerikaanse tanks, gepantserde gevechtsvoertuigen en ander militair materieel doorkruisen de komende veertien dagen Brabant op weg naar Polen en Litouwen. Daar waar de VS militair aanwezig is in het kader van de Operation Atlantic Resolve.