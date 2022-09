Honderd uur taakstraf voor stalker advocaat Peter Schouten

Rond de sporthal in Zundert wordt het groener, dankzij omwonenden als Carla

ZUNDERT - Om sporthal Onder de Mast kan het groener, dacht omwonende Carla Brabers. Samen met de uitbaters van het café in de sporthal nam ze het initiatief en de gemeente Zundert zag er wel wat in. Maandag is een aannemer begonnen.

27 september