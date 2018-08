Honderd mensen kunnen slapen in de Grote Kerk van Breda

De nacht wordt gehouden tijdens de Open Monumentendagen in het weekend van 8 en 9 september. Neerstrijken in de nissen, wegdromen in kapellen of een dutje doen onder het orgel. Het kan tijdens tijdens dit gezamenlijke initiatief van Open Monumenten Dagen Breda en de Grote Kerk.

Muziek en dans

Er is een nachtelijk programma met muziek en dans en 's ochtend wordt er een ontbijt opgediend. In totaal is ruimte voor honderd slapers. Iedereen die Vriend is (of wordt) van de Grote Kerk kan zich vanaf 27 augustus tot en met 31 augustus inschrijven door een mail te sturen naar info@grotekerkbreda.nl o.v.v. Aanmelding OMD MonumentenNACHT. Hierbij mag één introducee worden opgegeven. Deze introducee hoeft geen Vriend van de Grote Kerk te zijn.