Honderd jaar na Boem Paukeslag staan er moderne beeldgedichten in hartje Breda

Man met 4 kilo paraceta­mol krijgt 97 dagen cel

BREDA - Een 19-jarige Belg heeft donderdag bij de rechtbank in Breda 97 dagen cel gekregen. Hij werd op 16 september vorig jaar op de A16 bij Breda gearresteerd, omdat hij in een verborgen ruimte in zijn auto vier kilo paracetamol en caffeïne had.

27 januari