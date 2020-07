Honderd boeren blokkeren in- en uitgangen distributiecentrum Jumbo in Breda

Muziekdo­cen­te eist terugkeer op Stedelijk Gymnasium: ‘Geen eerlijke kans gehad na ziekte’

19:00 BREDA - Een voormalige muzieklerares van het Stedelijk Gymnasium in Breda eist via een kort geding dat ze per 1 augustus mag terugkeren in een andere functie. Als onderwijsorganisatie Curio, waaronder het gymnasium valt, daar niet aan voldoet, zou een dwangsom van 10.000 euro per dag moeten gaan lopen.