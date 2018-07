Hondentax blijft in Zundert, rioolbelasting wordt simpeler

Video Ernstig fietsonge­luk in Breda: oudere vrouw raakt zwaarge­wond

16:13 BREDA - Op het fietspad naast het Diderica Mijnssenstraat in Breda is een oudere dame zwaargewond geraakt bij een ongeval. Vermoedelijk waren hierbij twee fietsers betrokken. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren.