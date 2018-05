Honden mogen mee de bios in: geblaf tijdens de film in Breda

Het is vlak voor aanvang misschien iets onrustiger in de zaal dan bij de gemiddelde voorstelling. Aan de andere kant zijn er ook voldoende parallellen te trekken met een gewone voorstelling op een gewone vrijdagavond. Zo is er altijd dat ene rijtje jochies met een iets te grote mond. In dit geval enkele van de chihuahua's vooraan in de rij. Ook de onvermijdelijke ego's die zich tijdens een gezellige avond uit éven menen dat ze zichzelf moeten doen gelden, ontbreken niet.

Maar zoals dat in de bios gelukkig meestal gaat, blijft het bij een blaf en een snauw over en weer. Daarna is de rust ook meteen weer wedergekeerd. Uit alles blijkt dat de aanwezige viervoeters gewend zijn om vaak mee op stap te mogen. De een gaat naar de bios in zijn of haar werkkloffie, de ander dost zich er helemaal voor uit. Juultje behoort duidelijk tot de laatste categorie. Tiptop ziet ze er uit in haar zalmroze tutu met bijpassend haarstrikje. ,,Eigenlijk wilde we al naar de film in Rotterdam gaan ", zegt Juultjes stapvriendin Linde Sikkenga (11) uit Breda. ,,Maar daar was het al uitverkocht. Ik was heel blij toen ik hoorde dat we hier ook naartoe konden."