Honden in bad en teckels in het café, het moet niet gekker worden in Breda

Eerst Made, waar de Randoet traditioneel het seizoen afsluit met de hondendag. Zo'n honderd Fikkies en Bello's doken in de baden van het zwembad, vaak samen met hun baasjes. Al was daar ook Kees, een pracht van een Deense Dog van 3 jaar en zeventig kilo. Met geen stok (of bal, of speeltje, of lokroep van de baas) het water in te bewegen. Tot grote hilariteit uiteraard. De andere honden maalden er niet om, die vermaakten zich heerlijk in het bad dat normaal voor hen verboden terrein is. Zo ook Pepsil, de Friese Stabij van wethouder Jan Willem Stoop, die ondanks zijn negen jaar met het fanatisme van een pup achter ieder bal aanjoeg. En hoe vaak het ook gebeurde dat een bal of speeltje in een concurrerende bek terecht kwam, er was geen hond die zich zondagmiddag misdroeg.