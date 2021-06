Hond en kat krijgen ieder eigen ingang in nieuw hypermodern dierenziekenhuis Breda

’Harteloze en meedogenlo­ze’ maîtresse verwoestte leven van Leo (73) en moet 3,5 jaar de cel in

12:51 BREDA – Ethel P. heeft de Bredase fiscalist Leo S. op ,,harteloze en meedogenloze wijze misbruikt’’. Dat is het eindoordeel van de rechtbank in Breda over de pikante buitenechtelijke affaire die S. van 2009 tot en met 2017 had.