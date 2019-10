Hond en baas werken fijn samen aan een goede conditie

Bij de Halloween-spooktocht in Ulvenhout zijn de mensen van nature wel goed

6:49 ULVENHOUT - ,,Ik vind dit eng. Daar is een spook." De 3-jarige Lien staat even stil. Ze kijkt angstig en verwonderd met grote ogen naar Molen De Korenbloem, die spookachtig verlicht wordt. Het is al donker buiten, deze sfeer bevalt haar allerminst. Bij de wieken doen twee groene lampen Lien huiveren. Alsof iets in de molen haar aankijkt.