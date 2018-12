Homoseksueel Breda in de ban van Patricia Paay

Nog voordat Patricia Paay haar stem laat horen in ‘t Piggenhuis kan Peter Hagenaar zijn geluk al niet op. De uitbater van de homokroeg heeft de tent bomvol zitten en er hangt opwinding in de lucht. Volgens Hagenaar een spanning die niet meer dan terecht is. “Patricia is de diva van Nederland. Ze is zoals ze is: puur en glamour.” Ook waardeert de kroegbaas het dat Paay altijd zichzelf is gebleven. Volgens Hagenaar is dit ook een van de belangrijkste redenen waarom de gayscene zo gek op haar is. “We willen allemaal onszelf zijn en bij sommige homo’s is dat nog steeds wel een ding.”

Moeder van alle homo's

Iets later dan op de planning staat, arriveert Paay even later bij het café. Zoals het een ware diva betaamt, negeert ze de pers, maar heeft ze voor de fans alle tijd. Ook Astrid Herzig krijgt een handje. De vrouw blijkt bijna elke week in ‘t Piggenhuis te vinden en ze kent de meeste gasten bij naam. “De eigenaren zijn ook goede vrienden van me, het is echt mijn tweede huiskamer.” Net als Paay ziet Herzig zichzelf soms als de moeder van alle homo’s. Zo heeft ze altijd een luisterend oor en klapt ze nooit uit de school. “Maar soms vertellen ze me ook dingen waarvan ik denk: moet ik dat weten!”