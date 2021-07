Homogenezing is ‘zeer onwenselijk', maar Breda pakt niet het voortouw in bestrijding van ‘idiote therapie’

Valentin N. wilde tankstati­on Tramsingel laten ontploffen

17:35 BREDA – De 28-jarige Valentin N. wilde het tankstation van Total aan de Tramsingel in Breda laten ontploffen. Om die reden gooide hij diesel over twee kliko’s, rolde die naar het tankstation en stak ze in brand. Dat heeft hij bij de politie verteld, zo las de rechtbank in Breda dinsdag voor uit het strafdossier.