Homo-cadet over de KMA: 'Gooi het niet op je geaardheid'

'Er is binnen defensie veel verbeterd, maar er valt nog veel te winnen'

Hoe staat het ervoor met de acceptatie van homoseksualiteit binnen defensie? ,,Ik ga geen mooiweershow spelen. We hebben nog wat te winnen", zegt kolonel Sandra Keijer, vice-voorzitter van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK). Het is altijd een kwestie van perspectief. ,,Iedereen ervaart een opmerking op een andere manier. En een grap is snel gemaakt. Maar als er verhalen naar voren komen over een opleidingsplek als de KMA, een vormend instituut voor officieren: dat is niet te verkopen", zegt Keijer.

Waar de pijn kan zitten? ,,We hebben altijd te maken met machtsongelijkheid. Mocht een militair ongewenste omgangsvormen ervaren, dan vragen we hem dat te melden. Maar dat is nou net heel moeilijk, juist vanwege de machtsongelijkheid en de hiërarchie", aldus Keijer.

De SHK bestaat dertig jaar en was bij oprichting de 'eerste roze stichting ter wereld binnen de krijgsmacht', vertelt de kolonel. ,,Het streven van de oprichters was de stichting op te heffen. Maar dat is nog niet gelukt."

Cijfers over het aantal LHBT'ers (lesbian, gay, bisexual, transgender) binnen defensie zijn er niet. Maar, zegt Keijer: ,,Statistisch gezien zitten er binnen defensie nog veel mensen 'in de kast'. Het is belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn binnen de organisatie, ongeacht de seksuele voorkeur. Het is van groot belang in de uitvoering van je werk. Wij moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen."

Toch is er een hoop verbeterd, benadrukt de kolonel. ,,Vroeger was de opvatting nog dat homoseksuelen geen militair konden zijn. Maar nu zijn homo's zeker welkom. Te vaak denken mensen nog dat de militairen bij defensie bestaan uit witte mannen, simpele spierballen die voorwaarts gaan. Ja, er werken veel mannen, maar het beeld klopt niet. Diversiteit staat, in alle vormen, hoog op de agenda. Op onze beurt staan wij generaals en commandanten bij die zich afvragen hoe ze om moeten gaan met zaken als homoseksualiteit, maar ook transgenders die naar voren stappen. Voor alle rangen geldt: heb je vragen, meld je ook. We blijven ervoor strijden."