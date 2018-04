Hommage aan overleden kickbokslegende Ramon Dekkers uit Breda nadert voltooiing

FOTO'SBREDA - Onlangs werd er een speciale herdenkingstocht voor de Bredase Ramon Dekkers gehouden. Nog geen anderhalve maand later is ontwerper Robin Nas van start gegaan om een zes meter hoge muurschildering van de kickbokslegende te maken.

De Bredase ontwerper Nas maakt het kunstwerk, waarvan het ontwerp tijdens de herdenkingstocht via een beamer werd getoond, op een woning in de wijk Tuinzigt. De muurschildering, die bestaat uit graffitisymbolen, is te zien op een woning op de hoek van de Meidoornstraat en de Ahornstraat.

De komende dagen is Nas in de weer met de hommage aan Dekkers. In het ontwerp zijn onder meer de bokshandschoenen van de voormalig Bredanaar verwerkt, evenals een diamant, die verwijst naar zijn bijnaam The Diamond. Het werk is gebaseerd op een Thaise bloemenkrans ,,Ik heb het ontwerp er dinsdag op geschetst en ben vandaag (woensdag) begonnen met het inkleuren."

Vereerd

Nas is vereerd dat hij de aangewezen persoon is om het eerbetoon te ontwerpen én maken. ,,Tijdens de herdenkingstocht hebben we het ontwerp via een beamer op de woning getoond. Hij viel destijds in de smaak bij familieleden en buurtbewoners. Daar was ik natuurlijk erg blij mee."

Dekkers overleed op 27 februari in 2013 nadat hij onwel werd tijdens een trainingsritje op zijn racefiets in Breda-Noord. Hij kwam ten val in het tunneltje bij de Emerparklaan. Daar is toen een herdenkingsplek ingericht en een muurschildering aangebracht. Dekkers was onder meer achtvoudig wereldkampioen Muay Thai-boksen en heeft in Thailand een heldenstatus.

Nas hoopt zaterdag klaar te zijn.

Volledig scherm De muurschildering. © Perry Roovers / MaRicMedia

