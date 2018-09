Holland's Next Top Model avontuur eindigt voor de Bredase Fee (17)

Fee trok na de 'persshoot' net aan het kortste eind. De jury koos ervoor Danilo te redden in plaats van haar. "Ik weet dat ik meer in mezelf moet gaan geloven", vertelt het model vlak voor haar eliminatie. Al eerder was te zien dat Fee last had van zenuwen door onzekerheid. Omdat dit haar deze week weer parten speelde, was de jury niet tevreden. "Ze is zo mooi, maar zodra de camera aangaat, verandert ze in een bang konijn", zei jurylid Nigal Barker over de Bredase. Zelf is Fee heel nuchter onder haar vertrek uit het programma: "Het besef is er nog niet helemaal. Het is vooral het afscheidnemen van iedereen dat ik nu lastig vind."