Holland Casino Breda bouwt nieuwe rookruimte. 'Spuuglelijke’ tijdelijke rookhok verdwijnt

Het werk aan de nieuwe rookruimte is inmiddels begonnen. Aan de voorkant van het casino is in de hoek pal naast de oude Kloosterkazerne achter de glazen wand een steiger te zien. Hier komt in het gebouw een rookruimte met een open dak. Het wordt in feite een buitenruimte. Buiten op het voorterrein is een container geplaatst om puin af te voeren. ,,Een deel van onze klanten rookt en die willen we faciliteren", zegt woordvoerder Herbert Brinkman.