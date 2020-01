Hola Vuelta! Hoe Spanje dit jaar langzaam Brabant (weer) verovert

Oprichter voedsel­bank Breda vertrekt: ‘Eten weggooien is lompste wat er bestaat’

16:00 BREDA - Vijftien jaar geleden begon de voedselbank in Breda met veertig klanten. Inmiddels is de bank met honderden deelnemers uitgegroeid tot onmisbare schakel in de strijd tegen de armoede. Oprichter Jan Vinke (75) was als oud-ondernemer en netwerker spin in het web. Samen met een groot team aan vrijwilligers zette hij de bank op de kaart. Deze maand vertrekt hij.