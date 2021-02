Hogesnelheidslijn van Breda en Rotterdam naar noorden en oosten minimaal jaar later in gebruik

Reizigers die vanuit Breda naar het noorden of oosten willen met de hogesnelheidslijn, moeten dus minimaal een jaar langer wachten. Dat schrijft de NS in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan was om in 2023 vanuit Breda en Rotterdam over de HSL en via Amsterdam-zuid naar noord- en oost-Nederland te gaan rijden.