Hogere zorgpremie, maar niemand vraagt of ik wel goed kan poepen

Kamers in Breda zijn volgens GroenLinks veel te duur

11:19 BREDA - Het is slecht gesteld met de kamerverhuurmarkt in Breda. Dat meent GroenLinks. Regelmatig hoort die partij verhalen over mensen die te veel betalen en over pandjesbazen die hun kamers niet of nauwelijks onderhouden, maar er wel een hoofdprijs voor vragen.