Hogere straffen geëist tegen verdachten fraude Laurentius

update Woningcor­po­ra­tie Laurentius voor miljoenen opgelicht: 'geld toeschui­ven was gebruike­lijk in de vastgoedwe­reld'

13 december Voormalig directeur Walter Vermeulen van de Bredase woningcorporatie Laurentius is vanochtend verschenen voor de rechter in Den Bosch. Hij staat terecht op verdenking van vastgoedfraude c.q. oplichting. ,,Geld toeschuiven was toen gebruikelijk in de vastgoedwereld."