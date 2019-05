Hoger bouwen dan de Grote Kerk van Breda? Moet kunnen

Het is in Breda beleid dat er niet hoger wordt gebouwd dan de 97 meter die de kerktoren hoog is. Zo staat het in de Structuurvisie 2030. Maar dat stuk is intussen al weer zes jaar oud. Volgens Tim van het Hof, voorzitter van de D66-raadsfractie, is het dan ook tijd om die keiharde norm aan te passen. Tenslotte heeft Breda de ambitie om 6000 woningen te bouwen en hij heeft liever niet dat die allemaal in het buitengebied worden ontwikkeld. Hoogbouw is een beter alternatief. Maar dan moet wel de Grote Kerk-norm van tafel.