Hoger beroep tegen vrijspraak vermeende peppersprayspuiter Café Janssen in Breda

Avans en BUas halen per direct 1.000 studenten in buitenland terug naar Nederland

18:30 BREDA - Avans Hogeschool en Breda University of applied sciences (BUas) halen per direct alle studenten die in het buitenland verblijven voor studie of stage terug naar Nederland. Het gaat bij elkaar om bijna 1.000 studenten. ,,Maar soms is blijven veiliger dan reizen.”