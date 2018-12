Hoge Vucht uit Breda staat nog wel even buitenspel na geweldsincidenten

Eerste Will en Jan van Hoof Kunstprijs voor Bredanaar Eelco Brand

7 december DEN BOSCH - Eelco Brand (Rotterdam, 1969) is de eerste winnaar van de Will en Jan van Hoof Kunstprijs Noord-Brabant. Deze prijs is een samenwerking tussen het Will en Jan van Hoof Fonds en Het Noordbrabants Museum en zal jaarlijks worden uitgereikt aan een Brabantse kunstenaar.