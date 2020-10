Hoge Vucht in Breda kijkt met angst en beven naar jaarwisseling: ‘Het blijft angstvallig stil’

Drukte in bossen rond Breda in eerste weekend herfstva­kan­tie: ‘Ga gewoon iets verder de stad uit’

18 oktober BREDA - Het is vandaag te druk in de bossen rond Breda, met name in het Mastbos. De zogeheten druktemeter op visitbrabant.com geeft code rood af. Dat houdt in dat de provincie Brabant mensen dringend adviseert om ergens anders heen te gaan voor hun zondagse wandeling.