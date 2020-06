Hoge Raad beslist of 112-gesprek rond moord Megan (15) vrij wordt gegeven, twee dagen uitgetrokken voor rechtszaak

De 15-jarige scholiere werd vorig jaar op 19 augustus gedood in haar eigen woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. Haar vriendje, 16 jaar oud, is de verdachte. Hij werd nog dezelfde dag opgepakt. De rechtbank besloot maandag dat de verdachte voorlopig nog altijd in voorarrest blijft. De rechtbank heeft wel bepaald dat de reclassering de mogelijkheid moet onderzoeken voor het dragen van een enkelband. In dat geval zou hij vrij kunnen komen en bij zijn ouders of in een instelling kunnen verblijven.