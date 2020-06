Hoge leeftijd medewerkers leidt tot sluiting winkel Zundert: ‘We willen niet dat ze ziek worden’

ZUNDERT - De hoge leeftijd van de vrijwilligers, nekt de winkel van Terre des Hommes in Zundert. Die is en blijft voorlopig dicht. Misschien zelfs wel voor altijd. ,,We kunnen het risico niet nemen dat onze vrijwillige medewerkers worden besmet met het coronavirus.”

De winkel is gevestigd in de Veldstraat. Een paar middagen per week zijn er tweedehands spullen te koop. De opbrengst is voor Terre des Hommes. Die organisatie strijdt wereldwijd tegen kindermisbruik.

Vrijwilligers zitten in risicogroep

In Zundert bemannen zo’n zestig vrijwilligers afwisselend de winkel. De meesten: ,,Zijn ouder dan 70 jaar”, zegt voorzitter Ton Franken. ,,Daarmee behoren zij tot de risicogroep die kans maakt ernstig ziek te worden bij een besmetting met het coronavirus.”

Het bestuur vindt het niet verantwoord de 70-plussers de winkel te laten bestieren. ,,Het is een beperkte ruimte waar het moeilijk is om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.” Daarom: ,,Hebben we met pijn in het hart moeten beslissen dicht te blijven. We kunnen het risico niet nemen dat onze vrijwilligers ziek worden.”

Er zijn wel een paar jongere krachten bij Terre des Hommes. ,,Maar dat zijn er niet veel. Een handjevol. Te weinig om de winkel draaiend te houden.”

Bijeenkomst lukte niet

De vrijwilligers zijn per brief op de hoogte gebracht. ,,Niet fijn", zegt Franken, die weet dat het schrijven niet bij iedereen in goede aarde viel. ,,Natuurlijk hadden we het liefst plenair met iedereen van gedachten gewisseld over de moeilijkheid om de winkel open te houden. Maar de coronacrisis maakte zo'n bijeenkomst onmogelijk te organiseren.”

Het bestuur, dat de overkoepelende organisatie in Den Haag nog op de hoogte moet brengen van het besluit, probeert een oplossing te zoeken. ,,Misschien lukt het ons om jongere vrijwilligers te werven. Al weten we uit ervaring dat dat niet makkelijk is.” En mocht het lukken, dan nog is er het probleem van de beperkte omvang van de winkel.