Hofje Princenhage wordt Bachmanhof

De naam Bachman is in Princenhage een begrip. Meer dan honderd jaar geleden begon een voorvader een smederij aan de Haagsemarkt. Zijn zoon bouwde hierna een smederij aan de Mastbosstraat, die later door een nazaat is overgenomen en in de familie bleef. De ijzerwarenhandel wijzigde in de loop der jaren in de verkoop van fietsen en gaskachels. In 1977 begonnen Jan Bachman, zijn zus Lisette en haar man Ab van Olphen aan de Haagsemarkt een zaak in huishoudelijke artikelen.