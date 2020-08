Hoezo kermis Ginneken en Ulvenhout afgeblazen? ‘Dat hebben we zo niet afgesproken’

BREDA - Dat de kermissen in het Ginneken en Ulvenhout zijn afgeblazen is in strijd met een motie die de gemeenteraad van Breda heeft aangenomen. Want tijdens de coronacrisis zou dit soort evenementen juist voorrang moeten krijgen. Dus klimt de fractie van Breda’97 in de pen.

Dat Covid 19 de kermissen dwars zit, dat kan de fractie van Breda’97 zich wel voorstellen. Maar lastiger wordt het wanneer de evenementen niet doorgaan omdat het bureaucratisch niet haalbaar is. Dat zou in strijd zijn met een motie die de raad in april van dit jaar heeft aangenomen. Daarin staat dat de organisaties van kleinschalige evenementen coulant worden behandeld bij het aanvragen van een vergunning. Dat is blijkbaar niet gelukt voor de kermissen in het Ginneken en Ulvenhout. Dat ergert de Breda’97-fractie.

Niet haalbaar

In een brief aan burgemeester en wethouders wijzen fractievoorzitter Peter Vissers en burgerraadslid Jos van Etten op een artikel in BN DeStem. Daarin staat dat de kermissen zijn afgeblazen, onder meer omdat het volgens de gemeente Breda ‘niet haalbaar is om de vergunningaanvraag voor de twee kermissen juridisch goed te laten verlopen’.

Quote We hebben toch niet voor niets als doel de aanvraag te vereenvou­di­gen? Peter Vissers, Jos van Etten, Gemeenteraadsfractie Breda'97 Een woordvoerster zei ook dat het verlenen van vergunningen er in coronatijd alleen maar ingewikkelder op is geworden. Bovendien is het voortrekken van de kermissen niet eerlijk tegenover andere evenementenorganisaties: ,,538 Koningsdag komt ook elk jaar naar Breda. En die organisatie moet ook elke keer weer een vergunning aanvragen. Dan kunnen we nu niet zeggen: ‘We doen het voor de kermissen even in vier weken’.’’

Die laatste vergelijking is bij Vissers en Van Etten in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens hen kunnen de dorpskermissen niet op een lijn worden gezet met een landelijk festival als 538. Het is bovendien in strijd met de motie die de raad dit voorjaar heeft aangenomen: ,,We hebben toch niet voor niets als doel de aanvraag voor deze evenementen met een repeterend karakter te vereenvoudigen, zodat er een snelle beoordeling plaatsvindt?’’

Moeilijk voor te stellen

Daarom willen ze van het college weten of er eigenlijk wel iets is gedaan met de motie, die ook is opgesteld door de fracties van D66, VVD en CDA. Mocht dat niet het geval zijn, dan willen Vissers en Van Etten weten wat er aan de hand is. Ze kunnen zich moeilijk voorstellen dat er in een jaar tijd veel is veranderd in de vergunningaanvraag van de twee kermissen. Mocht dat het geval zijn, dan willen ze weten welke juridische veranderingen dat zijn.