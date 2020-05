Hoera, eindelijk weer bezoek voor bewoners van Prinsenbeekse tehuis Hagedonk

Hagedonk is één van de 25 verzorgingstehuizen in Nederland die mee mogen doen met een proef om de bezoekregeling te versoepelen. Onder strikte voorwaarden wordt vanaf komende maandag één vaste bezoeker per bewoner toegestaan.

Dag later

In Hagedonk gaan ze vermoedelijk een dag later met de bezoekregeling van start. ,,We zijn nu nog druk doende een plan van aanpak te maken waarin staat hoe we het allemaal precies gaan doen’’, zegt woordvoerster Kaat van der Weide. ,,Maandag komt iets te vroeg, we mikken op dinsdag.’’

Weinig besmettingen

Het woonzorgcentrum had zich net als veel andere tehuizen opgegeven voor de proef. Waarom de keuze op het Prinsenbeekse tehuis is gevallen, weet Van der Weide niet precies. ,,Misschien omdat de corona-uitbraak hier relatief gezien vroeg viel en we snel maatregelen hebben genomen waardoor het aantal besmettingen beperkt is gebleven tot enkele. Wellicht dat dat heeft meegespeeld.’’

Babbelboxen

Hagedonk telt tachtig bewoners en zo’n honderd parttime medewerkers. Er zijn drie groepen met dementerende ouderen en 52 aanleunwoningen. Al die bewoners moesten de afgelopen weken hun dierbaren buiten het centrum missen. Van der Weide: ,,Natuurlijk hebben we alternatieven bedacht. We hebben babbelboxen getimmerd, we hebben i-pads uitgedeeld, beeldbellen. Maar het haalt het natuurlijk niet bij het bezoek wat de mensen altijd gewend waren. Dus iedereen is ontzettend blij dat dat nu weer heel voorzichtig kan.’’

Aparte in- en uitgang

Hagedonk is nu aan het kijken hoe de bezoekregeling er uit moet komen te zien. Vermoedelijk wordt er met een aparte in- en uitgang gewerkt. Alle bewoners en familie krijgen daar dit weekend een brief over.

Meer tehuizen