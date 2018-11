Hoe zorg je voor een betere verkeersdoorstroming in Breda?

Wat blijkt: amper doorgaand verkeer op zuidelijke rondweg in Breda

31 oktober BREDA - Slechts vier procent van alle voertuigen die gebruik maken van de zuidelijke rondweg in Breda valt in de categorie ‘doorgaand verkeer’. De rest, 96 procent, heeft een bestemming in de stad zelf. Verder bestaat slechts één procent van al dat verkeer uit vrachtwagens.