Hoe zorg je ervoor dat Bredanaars minder eenzaam zijn? ‘Het moet uit de taboesfeer’

‘Lekker je eigen ding doen’: pleidooi voor ‘sfeerhoek­jes’ bij Galderse Meren

28 februari BREDA - Sfeerhoekjes bij de Galderse Meren, waar ‘ieder zijn eigen ding kan doen’. Weer duiken er ideeën op voor de toekomst van het Bredase recreatiegebied. Maar of ze ooit een keer werkelijkheid worden is de vraag. ‘Leuke gedachte, daar komen we op terug.’