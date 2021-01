Hoe ziet onze werkplek er straks uit? ‘We zullen blijven flexwerken’

Na verloop van tijd zat die keukenstoel toch niet zo lekker meer. En dat was merkbaar bij Wout Monseurs. De Bredase projectinrichter zag dit jaar een piek in de verkoop van bureaustoelen. In een aantal gevallen leverde ze een complete thuiswerkplek voor mensen. ,,Maar we verwachten daar een toename in als er meer duidelijkheid is over hoelang dit nog gaat duren”, vertelt eigenaar Rob Monseurs.