Hoe zat het ook alweer? 7 x gekke regels in Breda

indebuurt.nl Gezocht: de grootste magnolia boom van Breda

Langzaam komen de dikke knoppen van de magnolia bomen in Breda tot bloei. Een prachtig gezicht al die roze en witte bloemen! Door de hele stad zien we de bomen in de wijken staan, de een nog groter en voller dan de ander. Vandaar dat we op zoek zijn naar de opvallendste exemplaren.