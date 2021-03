Hoe veilig is het om kan Breda naar het stembureau te gaan? Alle feiten op een rij

Video Man bedreigd en mishandeld, arrestatie­team dringt Bredase woning binnen

10 maart BREDA - In een woning aan de Oosterstraat in Breda is dinsdagavond een man bedreigd met een mes en daarna mishandeld. De politie hield twee mannen aan. Een daarvan is de bewoner (53). De politie zette een arrestatieteam in.