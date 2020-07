Hoe veilig is een duik in de singels van Breda? ‘We weten er te weinig van af’

BREDA - Een jaar of twaalf geleden, toen zag je wel eens een bootje in de singels van Breda. Nu kunnen het er bij mooi weer al snel een stuk of veertig zijn. En dan is er ook nog het opvallend aantal mensen dat het stadswater gebruikt om te suppen. Maar hoe is het gesteld met de kwaliteit van het water?