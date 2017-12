Hoe vaak bent u dit jaar door een hufter te grazen genomen?

columnHoofdschuddend kijkt hij me aan, op zoek naar een bevestiging van zijn gevoel over de erbarmelijke staat van onze samenleving. Hij heeft zojuist gelezen over een Brabantse babbeltruc. De deur doet hij sowieso voor niemand open na 19 uur. Het is lang geleden dat je mensen kon vertrouwen: “Het is me wat, tegenwoordig ’.

Ik luister naar de man en denk: Hoe vaak zou ik deze zin nou gehoord hebben. Het afgelopen jaar? Het jaar daarvoor?

Wat een onzin is het eigenlijk!

Zullen we ermee stoppen in het nieuwe jaar? Met dat gemopper over dat het tegenwoordig zo ellendig is? Tuurlijk, we kennen allemaal berichten over verkeershufters, overlastgevende hangjongeren, bijtende en stoepschijtende honden, brutale inbrekers, lawaaiige buren, uitgaanspubliek dat je in elkaar slaat, oplichters aan de deur en bumperklevers op de weg.

Briefje

Maar hoeveel keer bent u nu eigenlijk precies opgelicht? Hoe vaak bent u dit jaar door een (verkeers-)hufter te grazen genomen? Belde er iemand aan die u beroofde in 2017? Waren er jongeren die u het leven zuur maakten? Dat valt toch gewoon hartstikke mee?

Wel was er de man die een briefje met zijn telefoonnummer op de auto van mijn vriendin stopte, omdat hij haar auto had beschadigd. Ook was er het superlieve jongetje dat bij ons aanbelde omdat hij een briefje van vijftig euro had gevonden bij onze tuin. Er was de vrijwilligster die bij mijn schoonmoeder op bezoek ging om haar extra gezelschap te bieden.

Zo slecht is het nog niet

Er waren ernstige ongelukken met doorrijders, maar vooral ook heel veel auto’s die wel stopten bij het zebrapad. Er was de buschauffeur van wie ik mocht doorlopen zonder geldige chipkaart, toen het goot van de regen. Er waren de mensen die een ander’s stoepje schoon schraapten toen er ijs op lag. De man die een excuusbriefje en vijf euro in een fietstas in Goes stopte, toen zijn hond een wrap uit diezelfde fietstas gegeten had.