Hoe springt de politiek in Alphen-Chaam om met klachten van burgers?

ALPHEN-CHAAM - Hoe springt de lokale politiek om met klachten van burgers? BN DeStem neemt in Alphen-Chaam de proef op de som in verkiezingstijd.

We sturen de vijf politieke partijen die 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het relaas van Riet Verkuijlen over de verkeersveiligheid. Dat ze een kleine buitenwijk links laten liggen, niet luisteren en zeker niks doen om gevreesde ongelukken te voorkomen. Dus een e-mail van BN DeStem. Kennen de partijen de klacht, wat vinden ze ervan en vooral: wat doen ze ermee?

GBA

Jan Bijlsma reageert de avond nadat hij 's middags de mail van BN DeStem heeft ontvangt namens GemeenschapsBelangen Alphen ('Samen met ambitie vooruit'). Hij wil nog geen oordeel vellen over de klacht van Riet Verkuijlen, maar raadt aan eerst contact op te nemen met wijkpolitie of BOA. ,,Ik ken de Anneville-laan uit mijn schooltijd en kan mij niet herinneren dat er hard werd gereden. Dat kan natuurlijk zijn veranderd." Bijlsma vindt dat hardrijders op gedrag moeten worden aangesproken en suggereert een bijeenkomst voor alle omwonenden. Als dat onvoldoende is, lijkt een brief aan de gemeenteraad hem de geëigende weg.

CDA

Het CDA ('KERNgezond') laat zes dagen op zich wachten: sorry, verouderd mailadres. Corry Janssen-Janssen (wethouder) heeft in het verleden contact met de klager gehad en begrijpt haar bezwaren tegen weggedrag. ,,Wij hebben echter nooit iets gehoord van fietsers zelf, hun ouders of van automobilisten." De Anneville-laan wordt vooral gebruikt als kortste route, het fietspad langs de provinciale N639 is veiliger. Haar CDA bepleit de aanleg van een 'fietsallee', een snelle verbinding tussen de dorpskernen door of vlak langs de Chaamse en Ulvenhoutse bossen. ,,De Anneville-laan anders inrichten is op dit moment niet aan de orde."

GSU

Binnen een paar uur heeft BN DeStem Wil van den Brandt van Gemeentebelangen Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC ('Met elkaar, voor elkaar') aan de lijn. Hij is eerder op visite geweest en spreekt over een actie van mevrouw Verkuijlen alleen: ,,Maar zij wil geen nee horen." Volgens Van den Brandt geven andere inwoners en de ongevallencijfers geen aanleiding om nu in te grijpen. De GSU-voorman raadt haar aan klachten via de buurtvereniging bij de gemeente onder aandacht te brengen. ,,Dan staat zij veel sterker."

VVD

Bij de VVD ('Kies voor doen') heeft de webmaster even niet opgelet, excuseert Guus Huijben de partij na vijf dagen. Hij was nog niet op de hoogte van de klacht, maar vindt wel dat Riet Verkuijlen een punt heeft. ,,Als er verkeersonveilige situaties zijn, moeten we nagaan of snelheidsverlagende maatregelen genomen kunnen worden. De VVD Alphen-Chaam belooft dat er aandacht voor gevraagd wordt bij de gemeente middels eventuele vragen aan het college."

GBSV

Hanneke Willemstein van GemeenschapsBelangen SamenwerkingsVerband ('Samen Sterker') antwoordt twee dagen na het mailtje van BN DeStem en gaat de dag daarop bij de betrokken kiezer/klager Riet Verkuijlen langs. ,,Ik denk niet dat de Anneville-laan de meest onveilige plek is. Of er iets moet gebeuren, kan ik zo niet beoordelen." Willemstein belooft aandacht en adviseert schoolgaande jeugd beter de N639 te gebruiken, ofwel de langere fietsroute Baarleseweg, Dorpsstraat, Bredaseweg, Chaamseweg.