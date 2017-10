Hoe Spaanse undercoveragenten een Brabantse drugsdeal om zeep hielpen

Op 3 juni 2016 valt een arrestatieteam van de politie binnen in de spuitcabine van een autobedrijfje aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau. De politie slaat vijf mannen in de boeien, op tafel staat een zwarte sporttas met 24 pakketjes van één kilo cocaïne. Het is in deze spuitcabine dat de vijf een deal hebben gesloten met twee Spanjaarden, die hen hebben wijsgemaakt dat ze in hun hotel in Berkel-Enschot 1,8 miljoen euro hebben klaarliggen voor de cocaïne.

De Spanjaarden zijn twee undercoveragenten, die met goedkeuring van de Nederlandse justitie een gewaagde operatie op touw hebben gezet om een groepje Brabantse drugscriminelen in te rekenen. De deal is tot stand gekomen via de in Spanje wonende Omar N., een Algerijnse man die al eens zeven jaar achter de tralies zat voor drugshandel.

De hamvraag: werd Omar N. door de Spaanse undercoveragenten gedwongen om via zijn Brabantse vriend Mohammed E. de cocaïnedeal te regelen? Of deed hij dat uit vrije wil, uit geldbejag? In de Bossche rechtbank toonde officier van justitie Jeannette Lont zich gisteren overtuigd aanhanger van antwoord B: bij de cocaïnedeal in Baarle-Nassau was geen sprake van dwang.