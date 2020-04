Hoe rijk je kunt zijn met niks: ‘Elk virusje of griepje vormt voor mij een risico’

Deze houden we erin", zegt Jolanda Schipper (49) over het stoeltje dat ze buiten heeft weggezet. ,,Het praten gaat makkelijk zo door dit kantelraam. Kopje koffie zet ik op de vensterbank, kun je zo pakken, plakje cake op keukenpapier. Alles van weggooimateriaal, want als MS-patiënt ben ik heel voorzichtig. Elk virusje of griepje vormt voor mij een risico."