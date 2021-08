Hoe redelijk is het om een zwangere vrouw voor wappie uit te maken?

Video Ontketende Seuntjens bezorgt NAC eerste overwin­ning van het seizoen

27 augustus NAC heeft de eerste zege van het seizoen binnen. In de vierde wedstrijd van het seizoen kon de Parel van het Zuiden eindelijk drie punten aan het totaal toevoegen. Ralf Seuntjens was de grote man, hij velde met een hattrick het vonnis over ADO Den Haag: 3-0.