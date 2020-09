Hoe Princenhage als eerste straten liet verharden, en meer over de Haagweg

BREDA - Een expositie over de Haagweg is lastig. De weg tussen Princenhage en Breda is verdeeld in drie stukken met hun eigen sfeer. Hoe breng je dat in beeld? Het Princenhaags Museum doet het.

De initiatiefnemers van de tentoonstelling 'De Haagweg, van Annakerk tot de Voorstraat', die dit weekend opengaat in het Princenhaags Museum, hebben de geschiedenis van de straat uitgezocht. In 1474 liep er al een verbindingsweg, de Haeghstrate tussen het dorp Princenhage en Breda. In 1683 werd deze weg verhard.

,,Een van de eerste stenen wegen van Nederland buiten de bebouwde kom", zegt Frans Langen van het museum. Er zijn in Nederland eerder verharde wegen aangelegd, vooral in Den Haag, maar Princenhage was er vroeg bij. ,,De reden is niet bekend", aldus Langen.

,,Het is opmerkelijk dat een dorp als Princenhage al in 1643 de Dreef liet verharden en in 1683 de Haagweg, die in die tijd Steenweg genoemd werd. Het ligt voor de hand dat het dorp betere verbindingen wilde, bijvoorbeeld voor handelaars, maar wat er destijds verhandeld werd, weten we niet. Princenhage staat bekend om zijn tuinbouw, maar of dat in de 17e eeuw ook al speelde, hebben we niet kunnen achterhalen."

Bezoekers van de tentoonstelling krijgen vooral foto's en filmpjes te zien. Buiten de straatbeelden zijn er ook veel foto's van de villa's langs de weg. ,,Daar hebben we informatie over. Verder hebben we een stuk tramrails van de tram die over de Haagweg heeft gelopen."

Het museum komt nu met de tentoonstelling, omdat dat een logisch gevolg is van eerdere tentoonstellingen over andere straten in Princenhage. ,,We hebben de Dreef behandeld en de Mastbosstraat. Volgend jaar komen de Haagse Markt en de Voorstraat aan bod. Daartussen is de Haagweg aan de beurt."

Volledig scherm Tramstation Haagpoort van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (ZNSM), gelegen op de hoek met de Haagweg. Datering: rond 1900. © Gemeentepolitie/Stadsarchief Breda

Het verhaal loopt via de Steenweg naar de Napoleonsweg tussen Parijs en Amsterdam waar de Haagweg deel van uitmaakte. Voor het gebruik werd tol geheven. Het tolhuisje stond op de hoek van de Kolfbaanstraat.

Dit werd het Duitenhuisje genoemd, een naam die bewaard is gebleven in de Duitenhuisstraat. Een van de laatste overblijfselen van deze situatie is Mijlpaal 35. Deze één meter hoge paal staat nog steeds ter hoogte van Haagweg 311 tegenover Princenhaags museum.

Op de tentoonstelling is met een filmpje in beeld gebracht hoe de villa's vanuit Princenhage langzaam maar zeker oprukken in de richting van Breda. Langen: ,,Dat heeft alles met de vesting van Breda te maken. Er mochten in het schootsveld van de kanonnen geen gebouwen staan. Dat was de zogeheten Verboden Kring. Met de ontmanteling van de vesting vanaf 1890 werden de villa's en de meeste andere huizen gebouwd.”

Gemeentegrens

In 1927 werd een gedeelte van de Haagweg door Breda geannexeerd. De gemeentegrens schoof op naar de huidige Rijnstraat. Princenhage was toen al zo met Breda vergroeid dat annexatie voor de hand had gelegen. Dat gebeurde echter pas in 1942. Sindsdien heet de weg Haagweg.

De tentoonstelling die is samengesteld door Frans Langen, Ab van Olphen en Kees van Oosterhout opent 26 september in het Princenhaags Museum, Haagweg 334 in Breda. Vanaf 5 december begint het tweede deel van de tentoonstelling over zakelijk Princenhage. Zie: princenhaagsmuseum.nl.